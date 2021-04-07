Павлюченко жестко ответил Деспотовичу, который рассказал, что ему не нравится в России
Фото: инстаграм Романа Павлюченко
Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко резко раскритиковал сербского форварда казанского "Рубина" Джордже Деспотовича, который ранее рассказал, что ему не нравится, что в России команды заезжают в гостиницу до матча.
"Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится – чемодан-вокзал! Звезда", – написал Павлюченко в комментариях в Instagram Деспотовича.
Напомним, что Павлюченко на протяжении трех лет выступал за лондонский "Тоттенхэм". Также он играл за такие известные клубы, как "Спартак", "Локомотив", "Кубань" и "Урал".
Не пропустите: Павлюченко рассказал, как болельщик ЦСКА подошёл к нему с пистолетом. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" - один из фаворитов на победу в ЛЧ: нестандартные решения Зидана, уверенные матчи с ТОПами, показательная победа над "Ливерпулем"
-
Системный кризис сломал "Ливерпуль" против "Реала": кадровый голод, отсутствие прессинга и минимум шансов на камбек
-
Главные новости дня: 6 апреля
-
Уверенная победа "Реала", успех "Манчестер Сити" на последних минутах: все результаты Лиги Чемпионов 6 апреля
-
"Манчестер Сити" вырвал победу над дортмундской "Боруссией" в матче 1/4 финала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Появилось видео с места кровавой аварии с участием экс-форварда "Спартака" Луиса Адриано
-
Куртуа рассказал, кого он считает лучшими вратарями в мире
-
"Реал" - один из фаворитов на победу в ЛЧ: нестандартные решения Зидана, уверенные матчи с ТОПами, показательная победа над "Ливерпулем"
-
Павлюченко жестко ответил Деспотовичу, который рассказал, что ему не нравится в России
-
Агуэро выбирает между двумя клубами
-
Системный кризис сломал "Ливерпуль" против "Реала": кадровый голод, отсутствие прессинга и минимум шансов на камбек
-
Арбитр попросил автограф у Холанда после матча "Манчестер Сити" - "Боруссия". Гвардиола отреагировал
-
Бразильский клуб накажет бывшего форварда "Спартака" Луиса Адриано
-
Зидан высказался о возможной работе в "Ювентусе"
-
Ройс побил рекорд Левандовски в дортмундской "Боруссии"
-
Девушка Дибалы раскритиковала жизнь в Турине
-
Легенда "Баварии" Маттеус высказался о скандале внутри клуба
-
Бензема опередил легенду "Реала" по числу матчей в Лиге Чемпионов
-
Шевченко оригинально поздравил с днем рождения своего младшего сына (фото)
-
Моуринью попросил "Тоттенхэм" купить воспитанника ПСЖ
-
Винисиус - второй по возрасту игрок "Реала", забивший гол в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Главные новости дня: 6 апреля
-
1
"Барселона" сделала Месси особый подарок в честь очередного рекорда (видео)
-
Зидан прокомментировал победу "Реала" над "Ливерпулем"
-
Клопп отреагировал на поражение "Ливерпуля" в матче с "Реалом"