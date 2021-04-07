Павлюченко жестко ответил Деспотовичу, который рассказал, что ему не нравится в России

Фото: инстаграм Романа Павлюченко

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко резко раскритиковал сербского форварда казанского "Рубина" Джордже Деспотовича, который ранее рассказал, что ему не нравится, что в России команды заезжают в гостиницу до матча.

"Даже в Англии многие команды за день до игры заезжают в отели, так что лучше молчи и играй в футбол. А если тебе что-то не нравится – чемодан-вокзал! Звезда", – написал Павлюченко в комментариях в Instagram Деспотовича.

Напомним, что Павлюченко на протяжении трех лет выступал за лондонский "Тоттенхэм". Также он играл за такие известные клубы, как "Спартак", "Локомотив", "Кубань" и "Урал".

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