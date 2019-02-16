Паволетти помог "Кальяри" обыграть "Парму" (обзор голов)
"Кальяри" обыграл "Парму" в матче 24-го тура чемпионата Италии.
Два победных гола забил нападающий Леонардо Паволетти.
"Кальяри" - "Парма" - 2:1 (0:1).
Голы: Куцка, 40 - 0:1, Паволетти, 65 - 1:1, Паволетти, 85 - 2:1.
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини (Ликояннис, 32), Чигарини (Брадарич, 90+2), Падоин, Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Дейола (Десподов, 56), Паволетти.
"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Бастони, Барилла (Чераволо, 89), Куцка, Штулац (Ригони, 64), Бьябьяни (Силигарди, 87), Жервинью, Инглезе.
"Кальяри" с 24 очками занимает 14 место турнирной таблицы, "Парма" с 29 баллами занимает 12 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|23
|52
|3
|Интер Милан
|23
|43
|4
|Милан
|23
|39
|5
|Аталанта
|23
|38
|6
|Рома
|23
|38
|7
|Лацио
|23
|38
|8
|Торино
|23
|34
|9
|Сампдория
|23
|33
|10
|Фиорентина
|23
|32
|11
|Сассуоло
|23
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|23
|25
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|СПАЛ
|23
|22
|16
|Удинезе
|23
|19
|17
|Болонья
|23
|18
|18
|Эмполи
|23
|18
|19
|Фрозиноне
|24
|16
|20
|Кьево
|23
|9