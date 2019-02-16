Паволетти помог "Кальяри" обыграть "Парму" (обзор голов)

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Паволетти помог "Кальяри" обыграть "Парму" (обзор голов)

"Кальяри" обыграл "Парму" в матче 24-го тура чемпионата Италии.

Два победных гола забил нападающий Леонардо Паволетти.

"Кальяри" - "Парма" - 2:1 (0:1).

Голы: Куцка, 40 - 0:1, Паволетти, 65 - 1:1, Паволетти, 85 - 2:1. 

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Чеппителли, Пеллегрини (Ликояннис, 32), Чигарини (Брадарич, 90+2), Падоин, Ионицэ, Жоау Педру, Барелла, Дейола (Десподов, 56), Паволетти.

"Парма": Сепе, Бруну Алвеш, Гобби, Якопони, Бастони, Барилла (Чераволо, 89), Куцка, Штулац (Ригони, 64), Бьябьяни (Силигарди, 87), Жервинью, Инглезе.

"Кальяри" с 24 очками занимает 14 место турнирной таблицы, "Парма" с 29 баллами занимает 12 место.

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