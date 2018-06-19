Павон: "Аргентина провалила старт Чемпионата Мира"

Нападающий сборной Аргентины Кристиан Павон оценил старт своей команды на Чемпионате Мира 2018 года.

Напомним, что в первом туре группового этапа мундиаля "альбиселесте" не сумели обыграть Исландию.

"Если говорить начистоту, то, сыграв вничью со сборной Исландии, мы провалили старт Чемпионата Мира. Теперь для нашей сборной наступает определяющий момент - матч против Хорватии станет решающим для сборной Аргентины. Мы должны победить во что бы то ни стало, если хотим продолжить борьбу за титул. Нас ожидает сложнейшая и открытая игра, и на сегодняшний день я не могу назвать нас фаворитами в этом противостоянии" - сказал Павон.

Напомним, что матч Аргентина – Хорватия состоится 21 июня в 21:00 по московскому времени.

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