Павон обойдется "Зениту" в 22 миллиона евро
Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон близок к переходу в "Зенит", сообщает Télam.
По сведениям издания, российский клуб заплатит за футболиста 22 миллиона евро, что превышает его сумму отступных, которая составляет 15 миллионов. Питерцы решили переплатить за игрока, чтобы ускорить его трансфер.
При этом "Зенит" также собирается приобрести форварда "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси.
Не пропустите: "Зенит" согласовал переход форварда "Бока Хуниорс". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сауль разбирается с Италией, Испания поспорит за титул с Германией
-
Германия побеждает Англию в серии пенальти и выходит в финал молодежного Евро
-
Форма, в которой будут выступать в следующем сезоне клубы Бундеслиги
-
Без иллюзий: итоги выступления сборной России на Кубке Конфедераций
-
Дневник Кубка Конфедераций: послание Дзюбы и Кокорина, победный юбилей Лёва и проход Чили
Лента новостей
-
Жардим: "Мбаппе лучше остаться в "Монако"
-
Мальдини: "Участие в теннисном матче было разовой акцией"
-
Полуфинал Кубка Конфедераций: Казань в ожидании битвы Португалии и Чили
-
Сантуш: "Нам нужно использовать недостатки сборной Чили"
-
Ерохин и Ильин перейдут в "Зенит"
-
Вандерсон обошелся "Краснодару" в восемь миллионов евро
-
"Ювентус" начал переговоры с "Реалом" по трансферу Данило
-
Новичок "Ростова" Майер: "Постараюсь бороться на поле так же, как Макгрегор в ринге"
-
"Челси" может отдать Пашалича в аренду "Лацио" или "Валенсии"
-
Испания U-21 - Италия U-21 - 3:1 (обзор)
-
Геркус: "Майкона не устроили условия личного контракта"
-
Сауль разбирается с Италией, Испания поспорит за титул с Германией
-
Рахимов: "Сложно сказать, получится ли у Слуцкого в Англии, но я буду болеть за него"
-
"Ливерпуль" избежал наказания за переговоры с ван Дейком
-
Табану покинул "Суонси"
-
Бруну Фернандеш перешел в "Спортинг" за 8,5 миллионов евро
-
Банега возвращается в "Севилью"
-
"Алашкерт", "Европа" и "Викингур" побеждают в матчах квалификации Лиги чемпионов
-
Диего Алвес может вернуться в Бразилию
-
Алвес попрощался с "Ювентусом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Спартак Москва
|30
|69
|2
|ЦСКА Москва
|30
|62
|3
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|61
|4
|Краснодар
|30
|49
|5
|Терек Грозный
|30
|48
|6
|Ростов
|30
|48
|7
|Уфа
|30
|43
|8
|Локомотив Москва
|30
|42
|9
|Рубин
|30
|38
|10
|Амкар
|30
|35
|11
|Урал
|30
|30
|12
|Анжи
|30
|30
|13
|Оренбург
|30
|30
|14
|Арсенал Тула
|30
|28
|15
|Крылья Советов
|30
|28
|16
|Томь
|30
|14