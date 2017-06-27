Павон обойдется "Зениту" в 22 миллиона евро

Теги зенит санкт-петербургбока хуниорскристиан павон

Павон обойдется "Зениту" в 22 миллиона евро
Нападающий "Бока Хуниорс" Кристиан Павон близок к переходу в "Зенит", сообщает Télam. 

По сведениям издания, российский клуб заплатит за футболиста 22 миллиона евро, что превышает его сумму отступных, которая составляет 15 миллионов. Питерцы решили переплатить за игрока, чтобы ускорить его трансфер.

При этом "Зенит" также собирается приобрести форварда "Ривер Плейт" Себастьяна Дриусси

Не пропустите: "Зенит" согласовал переход форварда "Бока Хуниорс". | http://soccernews.ru

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