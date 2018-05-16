Пайе, Де Брюйне и Инсинье являются лидерами по созданным моментам, Месси на 10-м месте

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Пайе, Де Брюйне и Инсинье являются лидерами по созданным моментам, Месси на 10-м месте

Портал Goal.com представил рейтинг лучших игроков по количестве созданных голевых моментов у ворот соперника в топ-5 европейских чемпионатах.

Первое место занял полузащитник "Марселя" Димитри Пайе, который создал 121 момент. Вторым стал хавбек "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне (106), третье место у нападающего "Наполи" Лоренцо Инсинье (95).

При этом форвард "Барселоны" Лионель Месси занял 10 строчку (86), а Криштиану Роналду "Реал" не попал в топ-20.

Полностью список из топ-10 игроков этого сезона по созданным моментам выглядит так:

1. Димитри Пайе ("Марсель") - 121

2. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") - 106

3. Лоренцо Инсинье ("Наполи") - 95

4. Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм") - 95

5. Алехандро Гомес ("Аталанта") - 93

6. Сеск Фабрегас ("Челси") - 93

7. Бенжамен Буриго ("Ренн") - 93

8. Месут Озил ("Арсенал") - 89

9. Луис Альберто ("Лацио") - 89

10. Лионель Месси ("Барселона") - 86.

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