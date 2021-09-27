Пайе достиг отметки в 600 игр за клубную карьеру

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Пайе достиг отметки в 600 игр за клубную карьеру

Фото инстаграм Димитри Пайе

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе провёл 600-й матч в клубной карьере, сообщает Opta.

Юбилейной для 34-летнего футболиста стала воскресная игра против "Ланса" (2:3) в рамках 8-го тура Лиги 1.

Пайе 39 матчей сыграл за "Нант", 60 - за "Вест Хэм", 95 - за "Лилль", 148 - за "Сент-Этьен", 258 - за "Марсель".

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