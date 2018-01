Пайе финтом травмировал вратаря "Страсбура"

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Марсель" победил "Страсбур" со счетом 2:0.

Второй гол в этом поединке забил полузащитник провансальцев Димитри Пайе.

Skill so good it injured the opposition goalkeeper pic.twitter.com/cCWaJcQ8Ks