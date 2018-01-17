Пайе финтом травмировал вратаря "Страсбура"

В матче 21-го тура чемпионата Франции "Марсель" победил "Страсбур" со счетом 2:0.

Второй гол в этом поединке забил полузащитник провансальцев Димитри Пайе.

Видео: Гол Пайе и травма вратаря.

Skill so good it injured the opposition goalkeeper pic.twitter.com/cCWaJcQ8Ks — Goal (@goal) 16 января 2018 г.

30-летний форвард эффектно обыграл кипера соперников Александра Укиджа, который из-за финта форварда получил травму и покинул поле на носилках.

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