Пайе и Окампос в основе "Марселя" на матч с "Зальцбургом"

Стали известны стартовые составы "Зальцбурга" и "Марселя" на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.

"РБ Зальцбург": Вальке, Лайнер, Рамальо, Чалета-Цар, Ульмер, Айдара, Самассеку, Шлагер, Бериша, Гульбрандсен, Даббур

Запасные: Станкович, Понграчич, Ябо, Ляйтгеб, Вольф, Минамино, Хван

"Марсель": Пеле, Сарр, Рами, Густаво, Амави, Лопес, Сансон, Товен, Пайе, Окампос, Жермен

Запасные: Эскалес, Камара, Муа Нджие, Роланду, Сари, Сертик, Замбо-Ангисса

Матч начнется в 22:05 мск.

Напомним, что в первом матче французский победил на своем поле со счетом 2:0.

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