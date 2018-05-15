Пайе нашел путь к победе "Марселя" над "Атлетико"

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги Европы против "Марселя".

"Конечно, опыт на стороне соперника. Мы изучали манеру игры "Атлетико", знаем, как нужно будет сыграть завтра. Наверное, нам не удастся показывать красивый футбол все 90 минут, но самое главное - забить на мяч больше, чем "Атлетико". Гризманн - важная фигура в "Атлетико". Они забивает и отдает голевые передачи. Он может решить исход матча в любой момент, нужно не спускать с него глаз как с молока, которое вы кипятите.

Что касается меня, то завтра я буду в полном порядке", - приводит слова Пайе официальный сайт УЕФА.

Матч "Марсель" - "Атлетико" состоится 16 мая и начнется в 21:45 мск.

Ранее "Марсель" и "Атлетико" встречались между собой в еврокубках в 2008 году в групповом этапе Лиги Чемпионов. Тогда "Атлетико" победил дома со счетом 2:1, а во Франции клубы завершили матч нулевой ничьей.

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