Пайе поделился ожиданиями от матча с ПСЖ

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе высказался в преддверии матча 27-го тура французской Лиги 1 против ПСЖ.

"Я считаю, что играю за самый большой французский клуб. И более того, мы команда. В последнее время играть в команде важнее, чем иметь россыпь индивидуально сильных футболистов. Мы по-разному подойдём к матчу. Я бы не стал винить их, если б они предпочли победить "Реал", а не нас. Если они хотят позволить нам победить - никаких проблем, мы возьмём три очка" - цитирует Пайе Goal.com.

Напомним, что матч ПСЖ - "Марсель" состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

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