Пайе рассказал, как проходил его уход из "Вест Хэма"

Хавбек "Марселя" Димитри Пайе рассказал про свой характер и уход из "Вест Хэма".

"Я знаю, как быть засранцем. Это одна из моих фишек. Это маленькая игра. Когда я хочу выбесить всех, я это делаю. Мои менеджеры понимали это. Когда я дулся, они разговаривали со мной. Это мой способ быть услышанным. Те, кто хорошо знают меня, подыгрывают мне, и тогда все хорошо заканчивается.

Билич? Он относился ко мне как отец. Мы каждый день разговаривали. Он быстро понял, как я работаю. Я очень быстро адаптировался, а Славен - парень с причудами. Он из Хорватии, умеет орать, но хорошо управляет людьми" - приводит слова Пайе FourFourTwo.

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