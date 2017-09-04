Пайе рассказал, как проходил его уход из "Вест Хэма"
Хавбек "Марселя" Димитри Пайе рассказал про свой характер и уход из "Вест Хэма".
"Я знаю, как быть засранцем. Это одна из моих фишек. Это маленькая игра. Когда я хочу выбесить всех, я это делаю. Мои менеджеры понимали это. Когда я дулся, они разговаривали со мной. Это мой способ быть услышанным. Те, кто хорошо знают меня, подыгрывают мне, и тогда все хорошо заканчивается.
Билич? Он относился ко мне как отец. Мы каждый день разговаривали. Он быстро понял, как я работаю. Я очень быстро адаптировался, а Славен - парень с причудами. Он из Хорватии, умеет орать, но хорошо управляет людьми" - приводит слова Пайе FourFourTwo.
Читайте также: "Вест Хэм" может пригласить Манчини. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
-
Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии
-
Действующий чемпион мира сборная Германии поиздевалась над командой Норвегии
-
Англия обыгрывает Словакию и закрепляется на первом месте в группе "F"
-
Турнир прогнозов: итоги четвертого тура
Лента новостей
-
Витиньо хочет играть в топ-клубе
-
Вернуться на победный путь: Аргентина встретится с Венесуэлой
-
Де Хеа: "Играть за "Манчестер Юнайтед" - это моя мечта"
-
Шевченко поделился ожиданиями от матча со сборной Исландии
-
Воронин считает, что у "Спартака" нет шансов в матчах с "Ливерпулем"
-
Фернандеш признан лучшим игроком "Локомотива" в августе
-
Саутгейт прокомментировал победу над сборной Словакии
-
"Реал" признан лучшим клубом 2017 года по версии Ассоциации европейских клубов
-
"Краснодар" летом пытался подписать Жулиано
-
Алан Патрик восстановился от травмы
-
Колодзейчак переходит из "Боруссии" в "Тигрес"
-
Азар хочет возвращения Диего Косты в основной состав "Челси"
-
Запрыгнуть на подножку уходящего поезда: Турция принимает Хорватию
-
Агент Алдервейрелда выбивает для своего клиента улучшенные условия контракта
-
Деле Алли показал неспортивный жест во время матча против Словакии
-
Матиас Фернандес покинул "Фиорентину"
-
Большой футбол на острове вулканов: Украина едет в гости к Исландии
-
Жуков: "Из такой группы в Лиге Чемпионов "Спартак" должен выходить"
-
"Антальяспор" купил экс-хавбека московского "Динамо"
-
Польша – Казахстан - 3:0, Черногория – Румыния - 1:0 (обзоры)