Пайе стал лучшим футболистом недели в Лиге Европы

Хавбек "Марселя" Димитри Пайе признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

Как сообщает твиттер УЕФА, за француза проголосовало 88% опрашиваемых. Отметим, что в первой полуфинальной игре против "Зальцбурга" (2:0) Пайе отметился двумя ассистами.

Напомним, что кроме Пайе в голосовании участвовал форвард "Арсенала" Александр Ляказетт.

Читайте также: В сборную недели Лиги Европы вошли по пять игроков "Арсенала" и "Марселя". | http://soccernews.ru