Пеццелла может перейти в "Интер"

"Интер" проявляет интерес к аргентинскому защитнику "Бетиса" Герману Пеццелле, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, миланский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и предложил за него восемь миллионов евро. Впрочем, севильцы хотят получить за игрока не менее 12 миллионов евро.

26-летний Пеццелла выступает за "Бетис" с 2015 года, провел за клуб 67 матчей и забил 4 гола.

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