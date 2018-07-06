Печальная статистика: сборная Бразилии всего раз побеждала на Чемпионате Мира, уступая в два гола по ходу матча

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Печальная статистика: сборная Бразилии всего раз побеждала на Чемпионате Мира, уступая в два гола по ходу матча

После первого тайма четвертьфинального матча ЧМ-2018 сборная Бразилии проигрывает Бельгии со счётом 0:2.

Как сообщает Opta, "селесао" всего раз побеждали на Чемпионате Мира, уступая в два гола по ходу игры.

Произошло это в далёком 1938 году - тогда бразильцы сумели сделать камбэк в матче с Швецией (4:2). | http://soccernews.ru

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