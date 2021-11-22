Педри - лучший молодой игрок Европы

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Педри получил приз Golden Boy, который вручается лучшему молодому футболисту в Европе не старше 21 года.

Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport и вручается с 2003 года. Испанец получит приз 15 декабря в Турине. В прошлом сезоне обладателем награды стал норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел за "Барселону" четыре матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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