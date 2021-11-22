Педри - лучший молодой игрок Европы

Теги барселонапедри

Педри - лучший молодой игрок Европы

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Педри получил приз Golden Boy, который вручается лучшему молодому футболисту в Европе не старше 21 года.

Награда была учреждена главным редактором газеты Tuttosport и вручается с 2003 года. Испанец получит приз 15 декабря в Турине. В прошлом сезоне обладателем награды стал норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд.

В нынешнем сезоне 18-летний Педри провел за "Барселону" четыре матча. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Месси не планирует возвращаться в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" показал потасовку с игроками "Краснодара" в перерыве матча РПЛ (видео)

"Спартак" показал потасовку с игроками "Краснодара" в перерыве матча РПЛ (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов