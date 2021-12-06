Педри - лучший молодой игрок мира по версии IFFHS

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Педри - лучший молодой игрок мира по версии IFFHS

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри признан лучшим молодым игроком года версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Педри занял первое место, набрав 105 очков. Второе место занял немецкий хавбек "Баварии" Джамал Мусиала (45) очков. В первую тройку также вошел испанец Эрик Гарсия  из "Барселоны" (20).

Топ-5 лучших молодых игроков года по версии IFFHS выглядит так:

1. Педри ("Барселона") - 105

2. Джамал Мусиала ("Бавария") - 45

3. Эрик Гарсия ("Манчестер Сити") - 20

4-5. Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед") - 15

4-5. Эдуарду Камавинга ("Реал") - 15.

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