Педри мог перейти в "Арсенал"

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Педри мог перейти в "Арсенал"Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

18-летний полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес мог оказаться в лондонском "Арсенале".

Как сообщает журналист Мэтт Лоу, "канониры" упустили реальную возможность подписать хавбека несколько лет назад, когда он еще выступал за "Лас-Пальмас".

Напомним, что Педри перешел в "Барселону" в 2020 году за 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне футболист сыграл 73 матча во всех турнирах за клуб и сборную.

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