Педри назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Педри назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри выразил мнение, что "Золотой мяч" должен получить аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

"Не мне принимать решение о победителе "Золотого мяча", но я бы отдал его Месси. Что касается моего попадания в список претендентов на награду Golden Boy, то это для меня является честью", - приводит слова Педри Marca.

Не пропустите: Эвра высказался о шансах Месси выиграть "Золотой мяч". | http://soccernews.ru
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