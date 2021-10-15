Педри назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч"

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Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри выразил мнение, что "Золотой мяч" должен получить аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси.

"Не мне принимать решение о победителе "Золотого мяча", но я бы отдал его Месси. Что касается моего попадания в список претендентов на награду Golden Boy, то это для меня является честью", - приводит слова Педри Marca.

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