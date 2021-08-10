Педри отказался уходить в отпуск

Фото: инстаграм Педри

Хавбек "Барселоны" Педри не собирается уходить в отпуск после Олимпийских игр.

Как сообщает AS, каталонский клуб хотел предоставить ему отдых, однако 18-летний игрок отказался от предложения.

На этой неделе Педри начнет подготовку к новому сезону. 15 августа "Барса" проведет первую игру нового сезона Ла Лиги.

Напомним, что за прошлый сезон, включая Евро-2020 и Олимпиаду, Педри принял участие в 73 матчах.

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