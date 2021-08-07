Педри побил рекорд Бруну Фернандеша по числу матчей за один сезон

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Полузащитник "Барселоны" Педри принимает участие в финальном матче Олимпиады-2020 между сборными Испании и Бразилии.

18-летний футболист провёл 73 игры с начала сезона 2020/21 и это новый рекорд, сообщает ESPN.

Испанец превзошёл достижение хавбека "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша (72 поединка за одну кампанию).

Стоит отметить, что Педри сыграл 52 матча на клубном уровне и 21 матч на уровне сборных.

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