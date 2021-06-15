Педри поддержал Морату после нереализованных моментов в матче со Швецией на Евро-2020

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Педри подвел итоги матча против Швеции (0:0) на Евро-2020.

"Мората хорошо себя чувствует, он очень силен психологически. Это отличный игрок, который многое нам дает. Он спокоен и знает, что голы придут.

Газон – это не оправдание, но он был не в лучшем состоянии. Надеюсь, к следующему матчу все будет в порядке", – сказал испанец.

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