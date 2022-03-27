Педри поделился мнением о возвращении Месси в "Барселону"

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Педри поделился мнением о возвращении Месси в "Барселону"

Фото: твиттер Педри\Автор неизвестен

Полузащитник сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес выразил поделился мнением о возможном возвращении Лионеля Месси в каталонский клуб.

"Возвращение Месси? Мне отлично игралось с Лео, а вне поля он великолепный человек, поэтому я надеюсь, что он сможет вернуться. Мне нравилось играть с ним, иметь такого партнера – удовольствие.

Я стараюсь смотреть матчи с его участием всегда, когда есть возможность. Когда наблюдаешь за игрой лучшего футболиста мира, многому учишься.

Но это правда, что когда у твоего друга что-то не получается, это немного неприятно", – сказал Педри.

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