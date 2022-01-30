Педри поделился мнением об игре под руководством Хави

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Хавбек сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес поделился мнением об игре под руководством главного тренера каталонского клуба Хави.

"Для меня как для футболиста и болельщика "Барселоны" работа с Хави. Я не был знаком с Хави прежде и каждый день убеждаюсь в том, что мало кто понимает футбол так, как он. "Барселона" с Хави прибавит и будет бороться за все трофеи.

Нас ждет много радостных мгновений с ним. Я уверен, что мы на пути к большим успехам". - сказал испанский футболист.

В нынешнем сезоне Педри сыграл три матча в Ла Лиге, в которых не отметился результативными действиями.

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