Педри поделился мнением об игре под руководством Хави

Теги педрибарселонахави

Педри поделился мнением об игре под руководством Хави

Фото: инстаграм Педри\Автор неизвестен

Хавбек сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес поделился мнением об игре под руководством главного тренера каталонского клуба Хави.

"Для меня как для футболиста и болельщика "Барселоны" работа с Хави. Я не был знаком с Хави прежде и каждый день убеждаюсь в том, что мало кто понимает футбол так, как он. "Барселона" с Хави прибавит и будет бороться за все трофеи. 

Нас ждет много радостных мгновений с ним. Я уверен, что мы на пути к большим успехам". - сказал испанский футболист.

В нынешнем сезоне Педри сыграл три матча в Ла Лиге, в которых не отметился результативными действиями.

Также не пропустите: Лука Модрич верен "Реалу" и подпишет с клубом новый контракт. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса

"Ливерпуль" объявил о трансфере Луиса Диаса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов