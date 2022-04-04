Педри прокомментировал победу над "Севильей" и свой гол

Фото: твиттер Ла Лиги\Автор неизвестен

Испанский 19-летний полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес прокомментировал победу над "Севильей" (1:0) в рамках 30-го тура Ла Лиги и высказался насчет своего гола, который стал победным.

"Севилья" – очень хорошая команда, это был непростой матч, но мы сумели выиграть его. У нас в команде все лидеры, не только я. У нас команда. Мы вместе идем вперед и очень рады этой победе. Сейчас мы лучше прессингуем, действуем хладнокровнее, а новички серьезно нас усилили.

Что касается наших шансов на победу в Ла Лиге, мы понимаем, что будет тяжело, но мы «Барселона» и мы должны бороться за первое место. «Реалу» тоже непросто.

Мой гол? Он похож на тот, который я забил в Турции недавно. Когда я увидел защитника перед собой, я сделал ложный замах, а затем, когда я ударил по мячу, я знал, что он попадёт в цель" – сказал Педри.

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