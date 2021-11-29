Педри прокомментировал получение награды лучшему молодому игроку 2021 года

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Педри прокомментировал получение награды лучшему молодому игроку 2021 годаФото: инстаграм France Football/Автор неизвестен

Испанский хавбек "Барселоны" Педри прокомментировал получение награды лучшему молодому футболисту 2021 года от France Football.

"Недавно мне исполнилось 19 лет, и это – лучший способ отпраздновать. Спасибо "Барсе", людям, которые поддерживали меня, и таким капитанам, как Месси. Спасибо, что помогал мне.

Хочу посвятить эту награду своей семье. Отдельно хотел бы упомянуть остров Пальма. Любой поддержке будут благодарны. Спасибо", – сказал Педри.

Напомним, что в результате извержения вулкана в 2021 году из населенных пунктов острова Пальма было эвакуировано 6 000 человек.

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