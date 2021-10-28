Педри прокомментировал увольнение Кумана

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Педри прокомментировал увольнение КуманаФото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес прокомментировал увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера сине-гранатовых.

"Мне жаль, что все пошло не так, как мы хотели, Мистер, я всегда буду благодарен вам за все, что вы для меня сделали: за то, что с первого момента вселили в меня уверенность и позволили реализовать мою мечту в "Барселоне".

Я желаю вам всего наилучшего как в личном, так и в профессиональном плане", - написал Педри.

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