Педри рассказал, кого он считает лучшим игроком мира
Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" и сборной Испании Педри заявил, что он считает лучшим футболистом мира аргентинского форварда "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси.
"С Месси было приятно играть. Я всегда говорил, что он лучший в мире. Когда мы играли вместе, то я всегда искал его на поле. Ты просто знаешь, что он все сделает очень хорошо", – приводит слова Педри Diario Sport.
В нынешнем сезоне 34-летний Месси провел за ПСЖ 12 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.
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