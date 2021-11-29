Педри стал лучшим молодым игроком 2021 года

Теги барселонапедри

Педри стал лучшим молодым игроком 2021 годаФото: скриншот с трансляции "Матч ТВ"

Французский журнал France Football объявил победителя премии "трофея Копы" за 2021 год, которая вручается лучшем игроку до 21 года.

Обладателем награды стал испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес.

"Я хочу поблагодарить прежде всего мою семью. Но также и Лео Месси, которого я вижу здесь. Я очень взволнован. Спасибо всем", - сказал испанец.

В топ-10 также вошли: 

2. Беллингем
3. Мусиала
4. Мендеш
5. Гринвуд
6. Сака
7. Вирц
8. Гравенберх
9-10. Рейна
9-10. Доку

Также не пропустите: Мбаппе рассказал, сколько "Золотых мячей" хочет выиграть. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"

Месси обратился к Левандовскому после получения "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов