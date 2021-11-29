Педри стал лучшим молодым игроком 2021 года

Фото: скриншот с трансляции "Матч ТВ"

Французский журнал France Football объявил победителя премии "трофея Копы" за 2021 год, которая вручается лучшем игроку до 21 года.

Обладателем награды стал испанский полузащитник "Барселоны" Педри Гонсалес.

"Я хочу поблагодарить прежде всего мою семью. Но также и Лео Месси, которого я вижу здесь. Я очень взволнован. Спасибо всем", - сказал испанец.

В топ-10 также вошли:

2. Беллингем

3. Мусиала

4. Мендеш

5. Гринвуд

6. Сака

7. Вирц

8. Гравенберх

9-10. Рейна

9-10. Доку

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