Педри стал рекордсменом сборной Испании

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Педри стал рекордсменом сборной Испании

Фото твиттер сборной Испании

Полузащитник "Барселоны" Педри переписал историю сборной Испании по итогам матча Евро-2020 против Швеции (0:0).

Хавбек "сине-гранатовых" стал самым молодым игроком "Фурии Рохи" на Чемпионатах Мира и Европы.

Новый рекорд команды, установленный Педри, - 18 лет и 201 день.

Предыдущим рекордсменом был Сеск Фабрегас, сыгравший на ЧМ-2006, когда ему было 19 лет и 41 день.

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