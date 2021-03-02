Педри вернулся к тренировкам с "Барселоной"
Полузащитник "Барселоны" Педри быстро вернулся в строй после получения мышечной травмы в минувшую субботу.
По информации Sport.es, 18-летний футболист принял участие в сегодняшней тренировке "сине-гранатовых", хотя ожидалось, что из-за повреждения он пропустит от двух до трёх недель.
Таким образом, не исключено, что юный хавбек поможет команде уже в среду в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Севильи".
В этом сезоне Педри провёл за "Барсу" 37 игр, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
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|Валенсия
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|Вильярреал
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|Алавес
|20
|23
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|Реал Вальядолид
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