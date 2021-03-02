Педри вернулся к тренировкам с "Барселоной"

Полузащитник "Барселоны" Педри быстро вернулся в строй после получения мышечной травмы в минувшую субботу.

По информации Sport.es, 18-летний футболист принял участие в сегодняшней тренировке "сине-гранатовых", хотя ожидалось, что из-за повреждения он пропустит от двух до трёх недель.

Таким образом, не исключено, что юный хавбек поможет команде уже в среду в ответном полуфинальном матче Кубка Испании против "Севильи".

В этом сезоне Педри провёл за "Барсу" 37 игр, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.

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