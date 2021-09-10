Педри высказался о важности отдыха

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Педри высказался о важности отдыхаФото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Хавбек сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес поделился мнением о важности отдыха для себя.

"Я предпочитаю играть. Когда не играю, ощущения не такие хорошие. Я по-настоящему хочу выходить в стартовом составе.

Да, отдых важен, но после 3-4 дней уже хочется поскорее вернуться на поле и заняться любимым делом", – сказал Педри для Efe.

Ранее сообщалось, что "Барселона" предоставила Педри отпуск до 8 сентября, однако решил вернутся уже 6 числа.

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