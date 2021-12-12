Педри высказался об игре с Месси
Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен
Хавбек сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес вспомнил об с Лионелем Месси и рассказал об отношениях с аргентинцем.
"Играть с ним было воплощением мечты. Мне было три года, когда он выиграл Golden Boy. Он всегда будет легендой для болельщиков "Барселоны", и для меня большая честь получить совет от него. Какой молодой игрок отказался бы от совета от такого монстра?
Он поздравил меня и сказал никогда не сдаваться. Если кто-то вроде него говорит тебе такое в 17 лет, что тебе остается, помня о том, что всего несколько недель назад ты играл за Месси на PlayStation? Только одно – послушаться. И вот что произошло", – сказал Педри для Tuttosport по случаю получения награды Golden Boy.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14