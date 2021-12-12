Педри высказался об игре с Месси

Фото: инстаграм Педри/Автор неизвестен

Хавбек сборной Испании и "Барселоны" Педри Гонсалес вспомнил об с Лионелем Месси и рассказал об отношениях с аргентинцем.

"Играть с ним было воплощением мечты. Мне было три года, когда он выиграл Golden Boy. Он всегда будет легендой для болельщиков "Барселоны", и для меня большая честь получить совет от него. Какой молодой игрок отказался бы от совета от такого монстра?

Он поздравил меня и сказал никогда не сдаваться. Если кто-то вроде него говорит тебе такое в 17 лет, что тебе остается, помня о том, что всего несколько недель назад ты играл за Месси на PlayStation? Только одно – послушаться. И вот что произошло", – сказал Педри для Tuttosport по случаю получения награды Golden Boy.

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