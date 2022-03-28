Педри ярко высказался о Дембеле

Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен

Полузащитник "Барселоны" Педри поделился мнением о нападающем каталонского клуба Усмане Дембеле.

"У меня хорошие отношения с Усманом, он является прекрасным футболистом, меня удивляет его игра. Никогда нельзя предугадать, в какую сторону он сделает рывок. Здорово, что он играет за "Барселону", - цитируе Педри La Vanguardia.

В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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