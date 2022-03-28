Педри ярко высказался о Дембеле
Фото: твиттер Педри/Автор неизвестен
Полузащитник "Барселоны" Педри поделился мнением о нападающем каталонского клуба Усмане Дембеле.
"У меня хорошие отношения с Усманом, он является прекрасным футболистом, меня удивляет его игра. Никогда нельзя предугадать, в какую сторону он сделает рывок. Здорово, что он играет за "Барселону", - цитируе Педри La Vanguardia.
В нынешнем сезоне 24-летний Дембеле провел за "Барселону" 21 матч во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14