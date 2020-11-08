Педри забил за "Барселону" в возрасте 17 лет и 348 дней. Только три игрока сделали это быстрее

Полузащитник "Барселоны" Педро Гонсалес Лопес по прозвищу Педри забил гол в матче 9-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2).

Педри отличился в возрасте 17 лет и 348 дней. Этот показатель занимает четвертое место в истории каталонского клуба. Раньше, чем Педри, за "Барселону" забивали только Анссумане Фати, который отличился в возрасте 16 лет и 304 дней, а также Боян Кркич (17 лет и 53 дня) и Лионель Месси (17 лет и 311 дней).

Педри перешел в "Барселону" летом 2020 года из "Лас-Пальмаса" за пять миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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