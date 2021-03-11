Педри заявил, что незабитый Месси пенальти испортил "Барселоне" камбэк в противостоянии с ПСЖ

Теги педрилионель мессибарселонапсж

Педри заявил, что незабитый Месси пенальти испортил "Барселоне" камбэк в противостоянии с ПСЖ

Полузащитник "Барселоны" Педри указал на то, что нереализованный пенальти в исполнении Лионеля Месси повлиял на настрой команды в матче с ПСЖ.

Напомним, что аргентинец не забил с 11-метровой отметки в конце первого тайма при счёте 1:1. "Сине-гранатовые" пытались отыграться в Париже после домашнего поражения 1:4.

"Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить ещё один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали ещё несколько моментов, но забить не смогли", - цитирует Педри официальный сайт УЕФА.

В итоге счёт 1:1 в матче ПСЖ - "Барселона" сохранился до финального свистка, вследствие чего каталонцы вылетели из Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Впервые за 6 лет Месси не реализовал пенальти в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
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