Педри заявил, что незабитый Месси пенальти испортил "Барселоне" камбэк в противостоянии с ПСЖ
Полузащитник "Барселоны" Педри указал на то, что нереализованный пенальти в исполнении Лионеля Месси повлиял на настрой команды в матче с ПСЖ.
Напомним, что аргентинец не забил с 11-метровой отметки в конце первого тайма при счёте 1:1. "Сине-гранатовые" пытались отыграться в Париже после домашнего поражения 1:4.
"Мы здорово сыграли сегодня, но реализация моментов нас подвела. Верили, что можем совершить ещё один большой камбэк и пройти дальше, но незабитый пенальти в конце первого тайма стал большим ударом. Тем не менее мы продолжили бороться, создали ещё несколько моментов, но забить не смогли", - цитирует Педри официальный сайт УЕФА.
В итоге счёт 1:1 в матче ПСЖ - "Барселона" сохранился до финального свистка, вследствие чего каталонцы вылетели из Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Впервые за 6 лет Месси не реализовал пенальти в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Милан" определил две трансферные цели для усиления атаки
-
Нагельсманн может возглавить "Баварию", но при одном условии
-
СМИ: Месси выбрал клуб, в который перейдёт в 2022 году
-
Жена Ари отреагировала на слухи об уходе из "Краснодара"
-
Роналду не вошёл в число неприкасаемых в "Ювентусе"
-
Педри заявил, что незабитый Месси пенальти испортил "Барселоне" камбэк в противостоянии с ПСЖ
-
Мбаппе побил ещё один рекорд Лиги Чемпионов
-
Вернер может уйти из "Челси"
-
Рангник готов возглавить сборную Германии
-
Куман прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
Впервые за 6 лет Месси не реализовал пенальти в матче Лиги Чемпионов
-
"Манчестер Юнайтед" назначил первого в истории спортивного директора
-
Почеттино подвёл итоги игры с "Барселоной"
-
Лапорта высказался о вылете "Барселоны" из Лиги Чемпионов
-
"Ливерпуль" при Клоппе в 12 из 13 случаев побеждал в еврокубковом двухматчевом противостоянии
-
"Зенит" презентовал новый клубный автобус
-
Навас прокомментировал свой сейв после пенальти Месси
-
Депутат Милонов - о возвращении Дзюбе капитанской повязки в сборной: "Артём прошёл ручной карантин"
-
1
"Ювентус" вернулся к идее продать Роналду
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4