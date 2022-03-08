Педриньо может покинуть "Шахтер"

Фото: инстаграм Педриньо/Автор неизвестен

Бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо может покинуть украинский клуб, сообщает ESPN.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Коринтианс", "Сан-Паулу" и "Палмейрас". "Шахтер" готов продать игрока или отдать его в аренду.

Напомним, что чемпионат Украины приостановлен из-за проведения Россией военной операции на территории Украины.

В нынешнем сезоне 23-летний Педриньо провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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