Педриньо может покинуть "Шахтер"
Фото: инстаграм Педриньо/Автор неизвестен
Бразильский полузащитник "Шахтера" Педриньо может покинуть украинский клуб, сообщает ESPN.
По сведениям источника, интерес к футболисту проявляют "Коринтианс", "Сан-Паулу" и "Палмейрас". "Шахтер" готов продать игрока или отдать его в аренду.
Напомним, что чемпионат Украины приостановлен из-за проведения Россией военной операции на территории Украины.
В нынешнем сезоне 23-летний Педриньо провел за "Шахтер" 19 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13