Педро: "Барселона" теряет основы своей философии"

Вингер "Челси" Педро Родригес подверг критике руководство своего бывшего клуба "Барселоны" за отношение к воспитанникам академии.

"Барселона" теряет основы своей философии. В последние годы многие футболисты вынуждены были покинуть "Барселону" и искать счастья в других клубах" - цитирует Педро Cadena Ser.

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