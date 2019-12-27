Педро: "Если "Барселона" меня позовет, я все брошу"

Хавбек "Челси" Педро высказался о возможности перейти в "Барселону".

"Если "Барселона" меня позовет, я все брошу. Когда мы играли с "Барселоной" в межсезонье, была возможность, мы поговорили с тренером, но дверь закрылась.

Сейчас я не представляю, как сложится. Контракт с "Челси" рассчитан до конца сезона", - передает слова Педро Marca.

Напомним, 32-летний футболист играл за "Барселону" с 2005 по 2015 год. Кроме того, он является воспитанником каталонского клуба. После того, как Педро покинул сине-гранатовых, он начал выступать в "Челси".

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