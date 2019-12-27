Педро: "Если "Барселона" меня позовет, я все брошу"

2 Теги барселонапедрочелси

Педро: "Если "Барселона" меня позовет, я все брошу"

Хавбек "Челси" Педро высказался о возможности перейти в "Барселону".

"Если "Барселона" меня позовет, я все брошу. Когда мы играли с "Барселоной" в межсезонье, была возможность, мы поговорили с тренером, но дверь закрылась. 

Сейчас я не представляю, как сложится. Контракт с "Челси" рассчитан до конца сезона", - передает слова Педро Marca.

Напомним, 32-летний футболист играл за "Барселону" с 2005 по 2015 год. Кроме того, он является воспитанником каталонского клуба. После того, как Педро покинул сине-гранатовых, он начал выступать в "Челси".

Не пропустите: "Челси" нацелился на перспективного нигерийца| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он сказал это,смеясь...А то сейчас мессюки возбудились бы наверное...

Ответить
lesnovsky

Эх, дон Педро!!! Не надо было уподобляться другому"педро"... Тот все бегает по Европе в поисках лучшей доли и любви... То там его не любят, то там его меняют... В результате приходится с позором бегать в подтрибунное... Надо было в Бразилию сваливать... Там хоть обезьяны...

Ответить

главное

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

"Реал" вернулся к кандидатуре Икарди

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 18 39
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 18 37
3 Севилья Севилья 18 34
4 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 18 32
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 18 31
6 Хетафе Хетафе 18 30
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 18 28
8 Валенсия Валенсия 18 28
9 Леванте Леванте 18 26
10 Вильярреал Вильярреал 18 25
11 Гранада Гранада 18 24
12 Осасуна Осасуна 18 23
13 Бетис Бетис 18 23
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 18 20
15 Алавес Алавес 18 19
16 Эйбар Эйбар 18 19
17 Мальорка Мальорка 18 15
18 Сельта Виго Сельта Виго 18 14
19 Леганес Леганес 18 13
20 Эспаньол Эспаньол 18 10
Полная таблица

топ-5 тегов