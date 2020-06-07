Педро готов перейти в "Валенсию"



Испанский нападающий лондонского "Челси" Педро Родригес может перейти в "Валенсию", сообщает Sport.es.

По сведениям издания, футболист заинтересован в возвращении на родину, где им помимо валенсийцев также интересуются "Севилья" и "Бетис".

Ранее сообщалось, что форвард близок к переходу в "Рому", которая предложила ему выгодные финансовые условия. Кроме того, испанец входит в сферу интересов "Ювентуса", "Лацио", а также клубов из МЛС. Контракт Педро с "Челси" истекает ближайшим летом, поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

Не пропустите: "Валенсия" опубликовала обращение Черышева на русском языке. | http://soccernews.ru