Педро хочет вернуться в "Барселону"
Вингер лондонского "Челси" Педро Родригес допускает своё возвращение в "Барселону" следующим летом.
Напомним, что контракт 32-летнего испанца с "синими" истекает по окончании текущего сезона, вследствие чего он станет свободным агентом.
"Все знают о моих чувствах к этому клубу. Я всегда говорил, что обожаю "Барселону" и очень привязан к ней, потому что провёл там много лет и получил много различных впечатлений. Очевидно, что моё возвращение возможно. Я с большой любовью отношусь ко всем людям из "Барсы" и хотел бы вернуться. Надеюсь, что это произойдёт", - цитирует футболиста Cadena SER.
Педро является воспитанником "блауграны", за основную команду он выступал с 2007 по 2015 год, забив 99 голов в 321 матче.
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|16
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|3
|Манчестер Сити
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|Челси
|16
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|Арсенал Лондон
|16
|22
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|Кристал Пэлас
|16
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|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
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|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
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|Норвич Сити
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