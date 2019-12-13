Педро хочет вернуться в "Барселону"

Вингер лондонского "Челси" Педро Родригес допускает своё возвращение в "Барселону" следующим летом.

Напомним, что контракт 32-летнего испанца с "синими" истекает по окончании текущего сезона, вследствие чего он станет свободным агентом.

"Все знают о моих чувствах к этому клубу. Я всегда говорил, что обожаю "Барселону" и очень привязан к ней, потому что провёл там много лет и получил много различных впечатлений. Очевидно, что моё возвращение возможно. Я с большой любовью отношусь ко всем людям из "Барсы" и хотел бы вернуться. Надеюсь, что это произойдёт", - цитирует футболиста Cadena SER.

Педро является воспитанником "блауграны", за основную команду он выступал с 2007 по 2015 год, забив 99 голов в 321 матче.

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