Педро и ещё три футболиста поборются за звание игрока недели в Лиге Европы

Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы.

За приз поборются вингер "Челси" Педро Родригес, полузащитник "Айнтрахта" Филип Костич, хавбек "Славии" Петр Шевчик и защитник "Валенсии" Тони Лато.

Педро в матче со "Славией" забил 2 мяча и сделал 1 ассист, Костич в игре с "Бенфикой" записал в свой актив победный гол, Шевчик в поединке с "Челси" оформил дубль и отдал результативную передачу, а Лато поразил ворота "Вильярреала".

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