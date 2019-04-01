Педро интересен двум топ-клубам Серии А

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Педро интересен двум топ-клубам Серии А

Вингер "Челси" Педро Родригес привлёк внимание двух клубов Серии А, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, на 31-летнего испанца нацелились "Милан" и "Интер". Воспитанник "Барселоны" может перебраться в Италию грядущим летом.

В текущем сезоне Педро сыграл за "Челси" 42 матча, забил 9 голов и сделал 3 ассиста.

Контракт футболиста с "синими" истекает в 2020 году. Его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

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