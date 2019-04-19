Педро - лучший игрок недели в Лиге Европы



Испанский нападающий "Челси" Педро Родригес признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Педро отметился дублем и двумя результативными передачами в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против "Славии" (4:3).

В борьбе за эту награду испанец опередил полузащитников "Айнтрахта" Филипа Костича, "Славии" Петра Шевчика и защитника "Валенсии" Тони Лато.

В нынешнем сезоне 31-летний Педро провел 45 матчей за "Челси" во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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