Педро может вернуться в Испанию

Нападающий "Челси" Педро может вернуться в испанскую Примеру.

Как сообщает Weaintgotnohistory, в услугах 32-летнего испанца заинтересован "Бетис", который уже обсуждал с агентами футболиста возможный переход.

Напомним, что соглашение Педро с клубом истекает этим летом. Ранее интерес к игроку проявляли "Лацио" и "Рома".

Педро является воспитанником "Барселоны" и выступал за первую команду с 2005 по 2015 год.

В этом сезоне на счету игрока два гола и четыре ассиста в 18 матчах.

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