Вингер лондонского "Челси" Педро может вернуться в Ла Лигу, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "аристократы" получили предложение по своему 30-летнему игроку от мадридского "Атлетико". За воспитанника каталонской "Барселоны" "матрасники" готовы заплатить 40 миллионов евро. Ожидается, что сам футболист будет готов вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Педро забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Челси".

Напомним, "Атлетико" нашел замену Карраско. | soccernews.ru