Педро может вернуться в Ла Лигу

Теги атлетико мадридпедрочелси

Педро может вернуться в Ла ЛигуВингер лондонского "Челси" Педро может вернуться в Ла Лигу, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Сообщается, что "аристократы" получили предложение по своему 30-летнему игроку от мадридского "Атлетико". За воспитанника каталонской "Барселоны" "матрасники" готовы заплатить 40 миллионов евро. Ожидается, что сам футболист будет готов вернуться на родину.

В нынешнем сезоне Педро забил 6 мячей и сделал 5 результативных передач в 36 матчах за "Челси".

Напомним, "Атлетико" нашел замену Карраско. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Два матча чемпионата Италии перенесены из-за смерти капитана "Фиорентины"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 28 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Эвертон 29 34
11 Борнмут 29 33
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов