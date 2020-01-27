Педро может воссоединиться с Иньестой в Японии

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Педро может воссоединиться с Иньестой в Японии
Испанский нападающий лондонского "Челси" Педро Родригес может перейти в "Виссел Кобе", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, японский клуб готов подписать футболиста в зимнее трансферное окно. В составе "Виссел Кобе" Педро может воссоединиться с бывшим партнером по "Барселоне" Андресом Иньестой.

В нынешнем сезоне 32-летний Педро провел за "Челси" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с английским клубом действует до лета 2020 года.

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