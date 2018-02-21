Педро: "Ничья не является плохим результатом"

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Педро: "Ничья не является плохим результатом"Вингер лондонского "Челси" Педро прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов против каталонской "Барселоны".

"Счет 1:0 был бы отличным результатом, и у нас было много возможностей для увеличения своего преимущества. Но игры на таком уровне и с такими игроками, как Андрес или Лео, всегда были трудными. Мы допустили ошибку, и нас за нее сразу же наказали. Виллиан имел несколько возможностей, чтобы отличиться, но несмотря на это он продолжает оставаться великим игроком. Ничья тоже не является плохим результатом, мы будем сражаться в ответном матче, а имя четвертьфиналиста еще не определено", - цитирует 30-летнего испанца fichajes.com.

Напомним, Фабрегас поделился ожиданиями от ответного матча с "Барселоной". | soccernews.ru

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