Педро обратился к болельщикам и одноклубникам "Челси"
Форвард "Челси" Педро Родригес попрощался с партнерами по команде и болельщиками лондонского клуба.
Ранее "синие" обыграли "Вулверхэмптон" (2:0) в заключительном туре сезона-2019/20 АПЛ.
"Моя последняя игра на "Стэмфорд Бридж". Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку в течение этих лет, клубу за предоставленную мне возможность стать синим и моим товарищам по команде. Ты будешь в моем сердце навсегда. Теперь давайте бороться за трофей Кубка Англии", - написал Родригес в твиттере.
В минувшем сезоне футболист провел 22 матча за "Челси", отметившись 2 голами и 1 ассистом.
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|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|Саутгемптон
|27
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|Кристал Пэлас
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|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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