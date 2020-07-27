Педро обратился к болельщикам и одноклубникам "Челси"

Форвард "Челси" Педро Родригес попрощался с партнерами по команде и болельщиками лондонского клуба.

Ранее "синие" обыграли "Вулверхэмптон" (2:0) в заключительном туре сезона-2019/20 АПЛ.

"Моя последняя игра на "Стэмфорд Бридж". Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку в течение этих лет, клубу за предоставленную мне возможность стать синим и моим товарищам по команде. Ты будешь в моем сердце навсегда. Теперь давайте бороться за трофей Кубка Англии", - написал Родригес в твиттере.

В минувшем сезоне футболист провел 22 матча за "Челси", отметившись 2 голами и 1 ассистом.

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