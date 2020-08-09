Педро объявил о своем уходе из "Челси"

Испанский полузащитник Педро Родригес сообщил, что он покинул лондонский "Челси".

"Мое время в "Челси" подошло к концу после пяти прекрасных лет. Я благодарен руководству клуба, одноклубникам и фанатам. Я был очень счастлив в клубе. Для меня было честью играть за "Челси", - написал Педро на своей странице в Instagram.

Контракт хавбека с "Челси" истек, поэтому он перейдет в другой клуб бесплатно. Скорее всего, новым клубом испанца станет "Рома".

33-летний Педро выступал за "Челси" с 2015 года, провел за клуб 206 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 28 результативных передач. Ранее играл за "Барселону". За сборную Испании сыграл 65 матчей и забил 17 голов. Пятикратный чемпион Испании, чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка Испании, обладатель Кубка Англии, четырехкратный обладатель Суперкубка Испании, трехкратный победитель Лиги Чемпионов, победитель Лиги Европы, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА, победитель клубного чемпионата мира, чемпион мира, чемпион Европы.

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