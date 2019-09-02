Педро официально стал игроком "Фиорентины"

Форвард "Флуминенсе" Педро Гильерме Абреу дос Сантос стал игроком "Фиорентины". Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

По данным источника, сумма перехода 22-летнего нападающего составила 15 миллионов евро. Ранее игроком интересовался ЦСКА.

В нынешнем сезоне футболист в 12 матчах забил 5 голов и сделал 1 ассист.

"Фиорентина" после 2 -ух туров Серии А пока не набрала баллов, поэтому располагается на 14 строчке турнирной таблицы.

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